Di Lorenzo a vita al Napoli | la particolare proposta per il rinnovo del contratto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ilcontinua il proprio lavoro per proseguire il cammino che porta allo scudetto, obiettivo che in azzurro manca ormai da 33 anni e mai come stavolta appare vicino. La squadra di Spalletti continua a lavorare in quel di Castel Volturno, ma intanto la società prosegue le trattative per i rinnovi dei contratti. Di, scadenzaNonostante non sia in scadenza, uno degli obiettivi è quello di blindare ildi Giovanni Di. Il capitano – che compirà 30 anni ad agosto e ha già un accordo fino al 30 giugno 2026 – si propone per restare ain azzurro prolungando ulteriormente.Di(Getty Images) Laper il ...