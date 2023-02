(Di venerdì 3 febbraio 2023) (che percepiscono pensioni Inps senza dimostrare l’esistenza in vita) – Il governo in pochi mesi, un passo dietro l’altro, sta affrontando gli annosi problemi dei cittadini residenti all’estero – Porta aperta a tutti i parlamentari disposti a condividere progetti senza esclusioni ideologiche – Pubblichiamo un’intervista esclusiva all’on. Andrea Di(nella foto), parlamentare di Fratelli d’Italia, eletto nella circoscrizione Estero, ripartizione America Settentrionale e Centrale, sulle questioni che si riferiscono alle recenti elezioni legislative interessate da denunce di brogli e di pensioni Inps riscosse da un numero inverosimile di anziani. D.: Una nostra iniziale, sintetica scheda di presentazione su di Lei, imprenditore di successo, politico perspicace, avveduto, con esperienza di lungo corso. Quello che piace in Lei e ...

...di staff del COVI ha raggiunto Gibuti e Mogadiscio per incontrare i militari italiani eun ... AmmiraglioCavo Dragone e suo personale. Ha quindi ribadito l'importanza che riveste la Base ......Giupponi per protesta a seguito di una scorrettezza sportiva si assume la responsabilità di... Pierluigi Rottigni, Amelio Peri, Gianprimo Casari, Dante Mattioli, Fulvio Maffettini,Besola,...

Di Giuseppe: Fare chiarezza sugli elettori ultracentenari-defunti ... RomaDailyNews

In morte di Giuseppe Fasoli, esempio del volontariato del fare Il Baco da Seta

ANAL–ytics, una storia di imprenditoria zozza (e vincente) Rolling Stone Italia

Addio a Giuseppe Benanti, imprenditore illuminato (03/02/2023) Vita

Un rapporto più profondo con Dio con la consacrazione a San ... Insieme

Di Giuseppe: Fare chiarezza sugli elettori ultracentenari-defunti (che percepiscono pensioni Inps senza dimostrare l'esistenza in vita) - Il governo in ...Scomparso pochi giorni fa un grande imprenditore, capace con passione e perfezionismo di gestire e creare cose che prima non c'erano in un territorio difficile come quello di Catania: una grande ...