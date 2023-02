DHL e Boston Dynamics svelano Stretch | il robot magazziniere che scarica fino a 350 pacchi all’ora

Supply Chain eDynamics hanno svelato Stretch, un nuovo robot - magazziniere in uso da un'azienda d'abbigliamento che è stato sviluppato per sopperire alla mancanza di manodopera. Come si ...Christoph Schweizer, Chief Executive Officer,Consulting Group 17. Aiman Ezzat, Chief ... Frank Appel, Chief Executive Officer, Deutsche PostGroup 26. Christophe Beck, Chairman Chief ...

DHL e Boston Dynamics svelano Stretch: il robot magazziniere che scarica 350 pacchi l'ora! Everyeye Tech

DHL acquista i robot Stretch di Boston Dynamics: scaricherà i pacchi ... HDblog

DHL investe nei robot di Boston Dynamics, scaricheranno i pacchi ... DR COMMODORE

Boston Dynamics, DHL adotta i robot Stretch Punto Informatico

Nel "domani" di Boston Dynamics robot e uomo instaureranno un ... HDblog

Marc Raibert, founder and chairman of Boston Dynamics, explained it best: “An athletic performance like dance stresses the mechanical design of the robot, and it also stresses the algorithms in the ...Boston Dynamics sta ufficialmente mettendo all’opera il robot Stretch. La sua prima applicazione commerciale è con DHL Supply Chain, società con cui Boston Dynamics collabora dal 2018, quando ha inizi ...