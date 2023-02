Devasta un hotel e accusa la polizia di averla picchiata. La straniera finisce nei guai

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Una trentottenneè statata per resistenza a pubblico ufficiale, a Rimini. Stavando une ha aggredito gli agenti dellaintervenuti per calmarla (mandando un agente al pronto soccorso). Adesso è indagata anche per calunnia, perché ha dichiarato di essere statadai poliziotti

... Riccione, G20: oggi parte il percorso per realizzare lo "Status di città Balneare" Pale eoliche in Appennino, Casteldelci dice no: 'Ci devastano' Rimini: 37ennedi Miramare e ...... Riccione, G20: oggi parte il percorso per realizzare lo "Status di città Balneare" Pale eoliche in Appennino, Casteldelci dice no: 'Ci devastano' Rimini: 37ennedi Miramare e ...

Rimini: 37enne devasta hotel di Miramare e aggredisce agenti ... ChiamamiCittà

Devasta un hotel: fermata con il taser il Resto del Carlino

Devasta hotel a Rimini e aggredisce i poliziotti: arrestata AltaRimini

Devasta un hotel e accusa la polizia di averla picchiata. La straniera ... ilGiornale.it

Rogo devasta Chalet-Hotel di Sauris di Sotto Telefriuli

Una trentottenne straniera è stata accusata per resistenza a pubblico ufficiale, a Rimini. Stava devastando un hotel e ha aggredito gli agenti della polizia intervenuti per calmarla (mandando un agent ...E’ stato il titolare dell’hotel a chiamare la polizia intorno alle 2, quando la donna, una quarantenne di origini marocchine, ha cominciato a dare in escadescenza e a danneggiare l’ingresso e gli ...