Delmastro rincara | “Pd deve nascondere ‘inchino’ fatto a mafiosi”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Partito democratico attacca gli esponenti di Fratelli d'Italia AndreaDelle Vedove e Giovanni Donzelli perché sulla vicenda di Alfredo Cospito "hanno qualcosa di scomodo da" e cioè che durante la visita in carcere all'anarchico recluso la delegazione del Pd aveva ancheun "inchino a due boss, accettando di parlare con loro". Lo sostiene lo stesso sottosegretario Fdi alla giustizia Andrea del Mastro Delle Vedove in una intervista rilasciata a Il Biellese."Donzelli - spiegaparlando dell'intervento nell'aula della Camera del collega di Fdi che aveva acceso le polveri - ha accennato in aula alche mentre Cospito parlava con iin carcere riceveva anche la visita di una delegazione del Pd. Ebbene, in ...