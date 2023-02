Delmastro al Pd | avete fatto l’inchino ai mafiosi Dem furiosi | è un fascista | lo quereliamo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Oggi si è aperto un nuovo capitolo della guerra dialettica tra esponenti di FdI e il Pd. Mentre Giovanni Donzelli per ora non prende la parola è Andrea, sottosegretario alla Giustizia, ad alzare il tiro. Prendendo spunto da un servizio delquotidiano che ha al centro ancora la visita al carcere di Sassari compiuta da quattro parlamentari dem (Serracchiani, Orlando, Verini e Lai) per incontrare Alfredo Cospito. L’intervista dia “Il Biellese” Il Pd spieghi ‘’ ai. Sono queste le parole del sottosegretario alla Giustizia Andreache, in un’intervista a ‘Il Biellese’, torna nuovamente appunto su quella visita all’anarchico. “In un’intervista alQuotidiano – dicein un passaggio ...