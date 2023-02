Definite le semifinali di Coppa Italia

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Torna in corsa per l'Europa la Juventus che, allo Stadium , supera la Lazio di Sarri per 1-0: decide un gol di Bremer al 44' del primo tempo. Si completa così il quadro delle due, che si giocheranno in gara doppia con andata il 5 aprile e ritorno il 26 aprile. Le duesaranno: INTER-JUVENTUS CREMONESE -FIORENTINA La finale in gara unica il 24 maggio