Decision to Leave | recensione dell’ultima pellicola di Park Chan-wook

(Di venerdì 3 febbraio 2023)tosegna l’attesissimo ritorno sul grande schermo di. La penultima fatica del regista sudcoreano, Mademoiselle, infatti, risale al 2016. Un ritorno che è stato celebrato con la vittoria alla Miglior Regia al Festival di Cannes. Finalmente, dopo lunghi mesi di attesa, la, distribuita da Lucky Red, è sbarcata anche in Italia.to: rilettura del noirtoparte come un thriller classico: uno zelante detective, Hae-jun, è incaricato di risolvere l’omicidio di un’uomo. Tutti gli indizi sembrano portare alla colpevolezza della moglie dell’uomo, Seo-rae, un’affascinante donna cinese. L’indagine, tuttavia, diventa solo un pretesto per esplorare quella ...

Altre due nuove uscite si piazzano in fondo alla top - ten: Asterix & Obelix: Il regno di mezzo apre con 234 mila euro al nono posto, mentretodi Park Chan - wook al decimo posto ...Si apre un nuovo capitolo per il cineasta sudcoreano Park Chan - wook . Archiviata la trilogia della vendetta, cambia atmosfere e toni conTo, che al Festival di Cannes gli è valso il premio come miglior regia e che arriva nelle sale italiane dal 2 febbraio. Al centro di questo thriller sentimentale si trova il detective ...

Ha già conquistato il Festival di Cannes, con il premio alla regia per Park Chan-wook, e continua a far innamorare di sè il mondo ...