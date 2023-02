Debito di sangue | l' impresa di un poliziotto

(Di venerdì 3 febbraio 2023)DIcon Clint Eastwood, Anjelica Huston , Jeff Daniels. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 2002. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Clint Eastwood è unalla caccia di un serial killer. Mentre è a pochi metri da lui ha un attacco di cuore. Urge un trapianto. Il muscolo che la dottoressa Anjelica Huston gli ficca in petto è quello di una donna latino americana. Con qualche titubanza (è machista e razzista) Clint se lo prende e rimesso a nuovo riprende la caccia. Stavolta identifica il serial (insospettabile) e lo fa fuori. PERCHÉ VEDERLO perchè anche se non è tra gli Eastwood allestiti per andare all'Oscar, è comunque un poliziesco di tutto rispetto che non tradisce anzi esalta le qualità del romanzo di Michael Connelly , uno dei migliori giallisti contemporanei. Eppoi Clint , collocato ...

