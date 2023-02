De Rossi | «Non sono soddisfatto del mercato | le richieste dell’allenatore andrebbero seguite»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’allenatore della Spal, Daniele De, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bari. Deha puntato il dito contro il direttore dell’area tecnica della Spal, Fabio Lupo e il suo staff: ha detto di non essereper niente delinvernale. La Gazzetta dello Sport, che riporta le parole di De, scrive che sul canale Youtube della Spal le dichiarazioni al vetriolo sulla società non compaiono. «La prima esperienza colè stata abbastanza surreale, non saprei come altro descriverla. Ho letto che il direttore Lupo ha detto che: in genereabituato a parlare per me e lui sa che quanto ha dichiarato non è vero....