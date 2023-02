De Laurentiis prepara il rinnovo Di Lorenzo con nuove clausole

Napoli . Il Napoli siad affrontare la trasferta di La Spezia: lunch match di domenica che potrebbe, vista la ...anche per Kvara la volontà è quella di andare avanti con il club di De... l' Inter è a 13 e sia ospitare l' Empoli . Le reti di Di Lorenzo e Osimhen sono valse il ... Deindagato per falso in bilancio, la richiesta di Chiné . Plusvalenze, le differenze tra ...

Napoli, De Laurentiis gongola: i tifosi stavolta non si trattengono ultimecalcionapoli.it

Bonus Scudetto solo nel contratto di Spalletti, ma ADL ha promesso ... CalcioNapoli24

Tuttosport - ADL prepara tanti premi: previsto uno per i quarti Champions o la vittoria finale Tutto Napoli

Repubblica – Bonus Scudetto solo per Spalletti! ADL prepara una sorpresa alla squadra: le ultime MondoNapoli

Napoli, Giuntoli prepara altre sorprese: dalla Premier può arrivare Traoré ilmattino.it

La squadra partenopea resta concentrata sul campo e prepara l'insidiosa trasferta di La Spezia contro ... al bonus Scudetto nei contratti dei calciatori del Napoli: "Aurelio De Laurentiis ha promesso ...L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sui possibili premi che ADL elargirà nel caso in cui il Napoli vincesse lo Scudetto!