Davide | 24 anni | scambiato per un cinghiale e ucciso La madre “Non perdono chi ha fatto questo”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 3 febbraio 2023)Piampiano è morto a soli 24dalla mano di colui che considerava come un padre. L’assassino del giovane ha finalmente confessato. Piero Fabbri, 56, ha ammesso le sue responsabilità negate per tanto tempo. L’uomo racconta cosa è successo il giorno in cui ha. “Era buio, ho pensato che fosse L'articolo proviene da Leggilo.org.