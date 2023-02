(Di venerdì 3 febbraio 2023) BARCELLONA - Emergono nuovi dettagli sulla situazione di, arrestato per una presunta violenza sessuale avvenuta lo scorso 30 gennaio in una discoteca di Barcellona e ancora in carcere. ...

BARCELLONA - Emergono nuovi dettagli sulla situazione di, arrestato per una presunta violenza sessuale avvenuta lo scorso 30 gennaio in una discoteca di Barcellona e ancora in carcere. Secondo quanto rivelato nel programma Ana Rosa , il ...Commenta per primo Il caso dirischia di diventare sempre più complicato . Dopo che il Pumas - club messicano nel quale il brasiliano militava prima di essere incarcerato - ha inviato al terzino un'email nella quale è ...

Dani Alves ha perso tutto: il suo club lo cita per un risarcimento milionario, gli sponsor lo scaricano Sport Fanpage

Dani Alves in prigione, ci si mette anche il Pumas: l'ex squadra gli chiede i danni, che salasso! Calciomercato.com

Dani Alves e la chiamata alla moglie: "Non voglio perderti" Corriere dello Sport

Caso Dani Alves, il giudice: prove di colpevolezza più che sufficienti - Sportmediaset Sport Mediaset

Dani Alves, la nuova richiesta dei Pumas dopo l’accusa di violenza sessuale Tuttosport

BARCELLONA - Emergono nuovi dettagli sulla situazione di Dani Alves, arrestato per una presunta violenza sessuale avvenuta lo scorso 30 gennaio in una discoteca di Barcellona e ancora in carcere. Seco ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...