Dalla Chiesa | “Nella lotta alla mafia è fondamentale il ruolo di docenti e presidi La prevenzione e l’educazione al problema sono importanti”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Noi rappresentiamo quella grandissima parte di Italia impegnatae nel contrasto del fenomeno mafioso”. Lo ha detto l’onorevole RitaCamera, durante le fasi di voto per l’istituzione della Commissione parlamentare Anti. L'articolo .

I poveri non devono vedere uomini diche vivono nell'agio mentre la popolazione soffre, ed ... ma anche e soprattuttoforza oscura del maligno, nemico di Dio e dell'uomo. Però, non ...... dei grandi pastori che hanno segnato la storia del vostro Paese e della vostra, di chi vi ... ma anche e soprattuttoforza oscura del maligno, nemico di Dio e dell'uomo". "Non ...

Rita Dalla Chiesa: «Poverini Macché, gli anarchici fanno paura come i terroristi» Secolo d'Italia

La lezione di Rita Dalla Chiesa al Pd in processione da Cospito Nicola Porro

La lezione di Rita Dalla Chiesa al Pd in processione da Cospito Nicola Porro

Nando Dalla Chiesa: 'Quei 'no' alla mafia in nome della fede' Famiglia Cristiana

Rita Dalla Chiesa e la memoria del padre: «Il 41bis non si tocca» La Gazzetta del Mezzogiorno

Il metropolita di Pergamo, grande voce dell’Oriente, è morto a 92 anni mentre si trovava ad Atene. Diceva: “Non esiste libertà senza carità”. E auspicava una Chi ...E' da oggi disponibile "Back on Track", documentario che racconta il percorso di guarigione dall'infortunio di Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della Juventus e della ...