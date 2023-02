(Di venerdì 3 febbraio 2023) Idi sci che si disputeranno in Savoia dal 6 al 19 febbraio fanno di Courchevel e Méribel il campo centrale del prossimo, in edicola come sempre sabato insiemeGazzetta al prezzo complessivo di 2 euro. E siccome sono le ragazze quelle da cui ci aspettiamo più facilmente medaglie, l'intervista di copertina è dedicata a Marta, già oro nel parallelo di ...

E siccome sono le ragazze quelle da cui ci aspettiamo più facilmente medaglie, l'intervista di copertina è dedicata a Marta, già oro nel parallelo di Cortina 21. E la cuneese ha raccontato ...Siamo a poche ore di autosede dei Mondiali, ma possiamo scaricare la tensione dopo le ... Da Sofia Goggia a Federica Brignone, passando per Marta. E' sempre durissima avere a che fare ...

Dalla Bassino alla Shiffrin a Casse: i Mondiali di sci su Sportweek La Gazzetta dello Sport

Marta Bassino, che sfortuna! La sua uscita a poche porte dall'arrivo Eurosport IT

Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino ai Mondiali. L'azzurra difende l'oro del parallelo OA Sport

Bassino, che botta (per la coppa e non solo): 'Tengo il buono della ... NEVEITALIA.IT

Cortina, Marta Bassino vola sul terzo posto nel superG vinto da ... Sciare

Le interviste alle due campionesse e a una delle speranze azzurre in campo maschile nelle pagine del settimanale. Senza dimenticare il calcio: a partire dal derby di Milano ...E oggi il primo vagito di Alessandro, arrivato nel momento giusto per non sottostare alle ultime limitazioni imposte dal Covid, è un incoraggiamento in più: insieme e inseparabili. «Era venuto il ...