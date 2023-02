(Di venerdì 3 febbraio 2023) Con il successo per 1 - 0 della Juventus sulla Lazio si sono chiusi idi finale di: ecco tutte le reti ...

Con il successo per 1 - 0 della Juventus sulla Lazio si sono chiusi i quarti di finale di Coppa Italia: ecco tutte le reti ...Anche perchè la Lazio non è riuscita mai a verticalizzare, penalizzataritmo basso a cui si è ... che subito dopo costringe Maximiano a deviare in corner il suo. Chiesa reclama un rigore(...

VIDEO / Dal diagonale di Darmian al guizzo di Bremer: Coppa Italia, tutti i gol dei quarti fcinter1908

Juve-Lazio, pagelle in pillole: Chiesa vivo, Bremer decisivo, Immobile e Vlahovic appannati Corriere dello Sport

Coppa Italia, Juve-Lazio 1-0: bianconeri in semifinale con l'Inter Adnkronos

Promesse e illusioni: che fine ha fatto la Diagonale del Mediterraneo ... Ecodellojonio

Apple Watch Ultra: modello con display più grande nel 2024 Punto Informatico

MAXIMIANO 4,5: Paratona sul diagonale di Kostic, e pensi: “Però, niente male!”. Poi, a un soffio dall’intervallo, l’erroraccio sul colpo di testa di Bremer: uscita fuori tempo, al brasiliano basta ...Nel recupero della 17/a giornata della Liga piega nettamente (2-0) il Valencia e si riporta a -5 dal Barcellona capolista ... in area e ha battuto Mamardashvili con un comodo rasoterra in diagonale.