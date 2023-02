Dal Campidoglio in arrivo i fondi per rifare le strade dell’Infernetto

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ostia – “Vorrei rassicurare gli abitantiche grazie ai 45 milioni di euro di risorse del Giubileo, destinate alla viabilità municipale (3 milioni a municipio), presto le lorosaranno riqualificate. In particolare il Municipio potrà procedere alla manutenzione straordinaria dellecompromesse, anche a causa della presenza delle radici dei pini”. Così in una nota Ornella Segnalini, assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale. “Si tratta di un’importante iniziativa – aggiunge – di cui il Csimu si è fatto carico a supporto dei territori della Capitale. A breve infatti il Dipartimento bandirà una gara per accordi quadro in aiuto dei minisindaci di Roma, sulla base delle priorità individuate localmente. A tutti i Municipi è stato richiesto – spiega Segnalini – l’elenco delledi loro ...