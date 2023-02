Questo a fronte del fatto che il diesel inè molto più utilizzato che negli Stati Uniti (45 per cento delle autovetture non commerciali in, contro il 3 per cento negli). Senza ...- Washington contribuirà con un altro pacchetto da 2,2 miliardi di dollari. Roma e Parigi forniranno i sistemi antiaerei di difesa

Europa spaccata sui piani per reagire ai sussidi Usa. Olanda e Germania ferme sul no a un nuovo fondo sovrano Il Fatto Quotidiano

Da Usa e Europa subito nuove armi a Ucraina con Samp-T italo francesi TGLA7

Europa debole e senza coraggio davanti al maxi-piano Usa sulla transizione energetica L'HuffPost

Cremlino, 'una bufala' offerta Usa del 20% dell'Ucraina Agenzia ANSA

Borsa: Europa migliora nel finale con listini Usa, Milano -0,6% Agenzia ANSA

Washington contribuirà con un altro pacchetto da 2,2 miliardi di dollari. Roma e Parigi forniranno i sistemi antiaerei di difesa ...Parte l’embargo ai carburanti russi, ma l’Italia ne risentirà poco visto che ha 11 raffinerie. Il presidente Unem (ex Unione petrolifera) trova il governo Meloni «attento e interessato» ...