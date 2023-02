Da me o da te | Ashton Kutcher ha confessato cosa lo ha spinto a tornare nelle commedie romantiche

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Durante una recente intervista,ha spiegato perché è tornato nel mondo dellecon Da me o da te, il nuovo film Netflix. Il ritorno dinon è affatto passato inosservato. Curiosamente la sua carriera lo ha tenuto lontano dal genere per circa 12 anni fino ad oggi, dato che ha accettato di lavorare nel film Netflix Da me o da Te. L'ultima volta che lo abbiamo visto in questo frangente è stato nel 2011 con Amici, amanti e... al fianco di Natalie Portman.gli avrà fatto cambiare idea? "Onestamente, penso di essermi divertito di più a girare questo film di quanto non abbia mai fatto", ha riferitoa ...

Il ritorno dinelle commedie romantiche non è affatto passato inosservato. Curiosamente la sua carriera lo ha tenuto lontano dal genere per circa 12 anni fino ad oggi, dato che ha accettato di ...torna protagonista di una commedia romantica, questa volta al fianco di Reese Witherspoon e per Netflix . Si intitola Da me o da te (Your Place or Mine in lingua originale) la rom com ...

Da me o da te, Ashton Kutcher paragona la sua relazione con Mila ... ComingSoon.it

Ashton Kutcher ricorda l'aborto «davvero doloroso» della ex moglie ... Cosmopolitan

Ashton Kutcher si scusa con Harry Styles: 'Sei molto bravo al karaoke' Everyeye Cinema

La storia d'amore tra Ashton Kutcher e Mila Kunis Cosmopolitan

That '90s Show: svelata la reazione di Ashton Kutcher alla visione di ... BadTaste.it TV

Durante una recente intervista, Ashton Kutcher ha spiegato perché è tornato nel mondo delle commedie romantiche con Da me o da te, il nuovo film Netflix.Quando realtà e finzione si incontrano: Ashton Kutcher ha commentato la relazione tra Peter e Debbie, protagonisti in Da me o da te, molto simile a quella tra l'attore e sua moglie Mila Kunis.