Da lunedì torneremo a battere i denti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Il week end è salvo, ma non cantiamo vittoria sull'inverno. La giornata soleggiata e dal tepore quasi primaverile che il meteo ha regalato - specie a Roma, dove fare jogging è stato piacevole - non equivale a dire che è fatta, che il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle dopo i 'giorni della merla', notoriamente ritenuti i più freddi dell'anno. Perché a dispetto del proverbio della Candelora, che ricorreva giusto ieri, dall'inverno 'non semo fora...' per il fatto che ieri ci fosse il sole. "Direi proprio di no, non siamo fuori - dice all'AGI Francesco Cibelli, meteorologo del Centro Meteo Italiano - e anzi dovremo affrontare il freddo, anche intenso, che arriverà sull'Italia con la perturbazione proveniente dalla Scandinavia e che inizierà ad interessare il nostro Paese tra domenica sera e". E sarà un calo di temperature che si avvertirà in maniera ...