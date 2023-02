Da Hojlund a Muriel e Zapata | Atalanta | Gasperini fa il punto sull’attacco

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sarà Sassuolo-per la 21^ giornata: questo ildella situazione in attacco da parte di Gian Piero. Una delle squadre che segna più gol in Serie A se la vedrà in questa giornata contro la squadra che, alla precedente, ha rifilato una goleada inaspettata al Milan. Sarà, perciò, Sassuolo-per la 21^ del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

è venuto fuori all'ultimo momento , la società ha fatto un investimento importante ma è ... 'I colombiani Zapata ha recuperato bene fisicamente,sta recuperando e vuole ritrovare la ...Commenta per primo Non è felice. Per un attaccante trascorrere ben 4 mesi senza l'ombra di un gol o un assist è qualcosa che ...a questo poi aggiungi l'esplosione del talento scandinavo...

Zapata, Muriel e Hojlund: rebus e nuove gerarchie sul centravanti titolare FantaMaster

Ultime ore di calciomercato: valzer di attaccanti: offerte per Muriel, Hojlund e Beto! SportCafè24.com

Roma, idea Muriel last minute: chiuso da Hojlund, potrebbe partire in prestito TUTTO mercato WEB

Roma, obiettivo Muriel: dal retroscena con Zaniolo alla verità sulla ... Calciomercato.com

Atalanta, senza il tridente dei giovani calano i risultati Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Vigilia di campionato per Sassuolo e Atalanta: anticipo di campionato delle 20.45 di sabato 4 febbraio. La sfida, valida per la 21^ giornata di campionato, andrà in scena al Mapei Stadium, l’arbitro d ...Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Sassuolo di domani (ore 20,45): "Il Sassuolo ha migliorato la sua classifica, ma ha sempre fatto d ...