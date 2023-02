(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb – Ilè sempre più terreno di scontro politico. In particolare dopo le parole del deputato di Fdi Donzelli, lasi è stretta intorno all’anarchico detenuto al 41 bis, vedendo in ciò una opportunità di mettere in crisi il governo. Schlein: “Metodi squadristi”Schlein ha incolpato l’esecutivo di usare “metodi squadristi”. Insomma, se sentivate la mancanza nel dibattito pubblico della sempiterna accusa di fascismo, eccovi finalmente accontentati. La deputata e candidata alla segreteria del Pd ha parlato ai microfoni di Radio Immagine, spiegando la propria opinione: “Quello che accade è di una gravità istituzionale inaudita, sono metodi squadristi a cui noi ci opporremo. Queste persone si devono dimettere e trovo surreale che Meloni non si sia espressa in questa direzione”. Il ...

L'attacco di Provenzano, che ha già scelto di sostenere, è tranchant: "Vi do una notizia: lui non avrà mai la tessera del Pd, la federazione della Sicilia rifiuterà di fargliela, non ha ...Al di là delle parole di Letta, i quattro candidati alla Segreteria del Partito Democratico sono pronti : Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Gianni Cuperlo edpuntano alla segreteria ...

Primarie Pd, a Caserta la candidata alla segreteria Elly Schelin CasertaNews

Da Elly Schelin a Ilaria Cucchi, la sinistra fa quadrato sul caso Cospito Il Primato Nazionale

Primarie Pd, Elly Schlein oggi a Genova e Chiavari GenovaToday

Tappa in Abruzzo di Elly Schelin, a Pescara: “Cambiamo il Partito” AbruzzoLive

Ius soli e ddl Zan: ecco le priorità della Schlein per "rifondare" il Pd ilGiornale.it

3 Febbraio 2023 - 16.56 Guerra in Ucraina, sì al pacifismo. No a chi propone di voltare le spalle all’Ucraina in questo modo favorendo i disegni imperialisti di Putin. Il Pd deve “rimettere la pace al ...(Adnkronos) - "Ricvevo iInsulti antisemiti per il mio naso". E' la denuncia di Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd. "Il naso è senza dubbio una parte importante del mio corpo. E da quando m ...