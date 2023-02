Vent'anni fa Hectorsedeva sulla panchina dell'Inter. Non lo sapeva, ma sarebbe rimasto in carica ancora per qualche mese, prima che l'esonero - ottobre 2003 - facesse calare il sipario sul suo contraddittorio e ...Vent'anni fa Hectorsedeva sulla panchina dell'Inter. Non lo sapeva, ma sarebbe rimasto in carica ancora per qualche mese, prima che l'esonero - ottobre 2003 - facesse calare il sipario sul suo contraddittorio e ...

Cuper riappare in Siria: storia di un hombre (sempre meno) vertical La Gazzetta dello Sport

Vent'anni fa l'esperienza all'Inter, poi una serie interminabile di fallimenti. Ora l'uomo del "5 maggio" prova a prendere l'ultimo treno come c.t. Aspettando il ...