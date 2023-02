Cross | Coppa Europea per Club | otto team tricolori in gara

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Trasferta internazionale persquadre italiane nellaEuropa perdi. Domenica 5 febbraio a Oropesa del Mar, in Spagna, va in scena l’edizione numero 58 di un evento tra i più tradizionali del calendario. Nellasenior maschile al via i campionidell’Atletica Casone Noceto che puntano a confermarsi sul podio già raggiunto nelle ultime due occasioni (secondi nel 2019 e terzi nella passata stagione) e il Gp Parco Alpi Apuane, in quella femminile saranno impegnate Gs Orecchiella Garfagnana e La Recastello Radici Group. Presenza al completo anche nelle sfide under 20, se si considera che dall’anno scorso sono ammesse due squadre per nazione in ciascuna prova, con imaschili di Atletica Valle Brembana e Atletica Leggera Porto Torres ...