Cristiano Ronaldo | primo gol che salva l’Al-Nassr – Video

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 3 febbraio 2023)segna il suogol con, una rete che va il pareggio controFateh ed ilposto in classifica.finalmente si sveglia dal torpore e riesce a segnare un gol in Saudri Pro Legue con. La rete del portoghese arriva su rigore e dà un un sofferto pareggio alla squadra.ha pareggiato 2-2 conFateh, squadra in cui è andato in rete anche un’altra vecchia conoscenza del calcio europeo come Cristian Tello. Fino ad oranon aveva mai inciso veramente in campionato, ma aveva fatto flop anche durante l’ultimo match di coppa. Questa ...