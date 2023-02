Criminalità e movida | la Prefettura di Avellino attiva i controlli speciali

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutidiffusa, festeggiamenti di San Modestino, vivibilità di spazi pubblici in Città e provincia e mobilità turistica: questi i temi all’ordine del giorno del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto questa mattina dal Prefetto Paola Spena, con la partecipazione dei vertici locali delle Forze dell’Ordine, del Sindaco della città Capoluogo e, per le questioni di interesse, del referente della Provincia. Sul fronte dei reati predatori, è stato evidenziato che in Irpinia, rispetto al medesimo periodo ante Covid, si registra una complessiva flessione del numero dei furti in appartamento, per lo più riconducibili ad unaesterna all’area provinciale. Ciò anche grazie ad una sempre più efficace azione di prevenzione e controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. Nonostante questo ...