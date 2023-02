Cremonese | Ballardini | «Ci siamo presi una bella soddisfazione in Coppa | ma ho pensato subito a Lecce»

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Davide, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione con i grigiorossi Davide, allenatore della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione con i grigiorossi. Le sue dichiarazioni: «Da quando sono arrivato abbiamo cercato sempre di essere squadra. Abbiamo una faccia sola anche perché se ne hai troppe, non hai un’identità chiara e precisa, è un percorso sbagliato. Quando sono arrivato ho incontrato tutti i ragazzi per conoscerli come uomini. InItalia ciuna gran, ma ora abbiamo tante altre difficoltà da superare. Se vogliamo fare meglio dobbiamo essere straordinariamente bravi, non abbiamo alternative. Un secondo dopo la ...

La Roma non può permettersi di uscire dalla Coppa Italia contro la, doveva essere l'...non ha la rosa per disputare due competizioni in una settimana "E allora cosa dovrebbe dire"...... così da dimenticare il prima possibile l' eliminazione dalla Coppa Italia per mano delladi. Ha deciso di non parlare in conferenza stampa Jose Mourinho : il tecnico portoghese ...

Ma che gli fa Ballardini alle squadre Segreti e silenzi di mister Mission Impossible La Gazzetta dello Sport

Ballardini: "Cremonese mia, ora inizia un'altra storia" La Gazzetta dello Sport

Cremonese in semifinale di Coppa Italia da ultima in serie A: Ballardini e la svolta Corriere della Sera

Cremonese: chi è Ballardini, il medico che salva tutti in poche sedute Virgilio Sport

In quattro partite alla guida della Cremonese, Davide Ballardini ha eliminato il Napoli e la Roma dalla Coppa Italia, vincendo in trasferta, e ha conquistato un punto in due gare di campionato, dove ...Contro l’Empoli tornano i titolari Seduta di scarico in palestra nella giornata di ieri a Trigoria per la Roma. I giallorossi si sono riuniti al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare al megl ...