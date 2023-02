Cremlino | Bufala l' offerta Usa del 20% dell' Ucraina | Operazione continua per la sicurezza del Donbass

AGI - Ilha smentito la notizia pubblicata nei giorni scorsi secondo cui il capo della Cia, William ... 'Si tratta di una', ha commentato secco il portavoce della presidenza russa, Dmitri ...03 feb 11:07: unaofferta Usa del 20% dell'Ucraina È 'unala notizie pubblicata da Newseek secondo la quale gli Usa avrebbero offerto alla Russia il 20% del territorio dell'...

Piano pace Usa con 20% Ucraina a Russia, Cremlino: "Una bufala" Adnkronos

Il Cremlino smentisce la (presunta) proposta di pace Usa AGI - Agenzia Italia

Ue: media pro-Cremlino continuano campagna di disinformazione ... Servizio Informazione Religiosa

Allarmi aerei su Kiev prima del vertice con l'Unione europea - Cia: i prossimi 6 mesi saranno critici per la guerra - Cia: i prossimi 6 mesi saranno critici per la guerra RaiNews

Dal Cremlino all’Italia. Le fake news al centro del convegno dell ... Formiche.net

(Adnkronos) – “Una bufala”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito la notizia di un piano americano sulla base del quale sarebbe stato offerto alla Russia il 20% del territorio ...La guerra in Ucraina giunge al 345esimo giorno. Per il Cremlino è una "bufala l'offerta Usa del 20% dell'Ucraina". Anche la Casa Bianca aveva in precedenza smentito. "L'operazione militare russa in ...