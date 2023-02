Covid | nell' ultima settimana prosegue calo contagi ma salgono decessi

Sono 1.348 i casi positivi alregistrati tra il 28 gennaio e il 3 febbraio in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti ...'ultima settimana sono stati eseguiti 3.361 tamponi molecolari e 9.Continua a scendere il numero di nuovi positivi al- 19 in Italia ma cresce'ultima settimana il numero dei decessi. Lo evidenzia il bollettino diffuso dal ministero della Salute e Iss che registra nella settimana 27 gennaio - 2 febbraio ...

Scende il tasso di positività che si è attestato al 5,5% ROMA — Nella settimana fra il 27 Gennaio e il 2 Febbraio 2023 in Italia sono stati individuati 33.042 nuovi positivi a Covid-19, con un calo ...Questi i dati relativi all'ultima settimana resi pubblici oggi dal Ministero della Salute. Rispetto a 7 giorni prima i casi calano: sono stati 5.126 in meno (-13,4%). In salita invece i decessi che so ...