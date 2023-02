I positivi della settimana sono 33.042, i morti sono 439. Prosegue la discesa di Rt e incidenza, ma una regione è classificata a rischio ...Leggi ancheoggi, Cerberus quasi al 40%: in crescita Kraken e Orthrus, ancora dati in discesa Continuano a calare i contagi in flessione del 13,4% rispetto alla settimana ...

Coronavirus in Italia, bollettino settimanale 3 febbraio: in calo i casi, crescono decessi Sky Tg24

Covid in Italia e nel mondo, le news. Bollettino: -13,4% positivi ma morti +27,2%. LIVE Sky Tg24

Covid Italia, contagi ancora in calo ma salgono i decessi. I dati del bollettino QUOTIDIANO NAZIONALE

Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 2 febbraio regione per regione Fanpage.it

I positivi della settimana sono 33.042, i morti sono 439. Prosegue la discesa di Rt e incidenza, ma una regione è classificata a rischio alto ...Questi i dati relativi all'ultima settimana resi pubblici oggi dal Ministero della Salute. Rispetto a 7 giorni prima i casi calano: sono stati 5.126 in meno (-13,4%). In salita invece i decessi che so ...