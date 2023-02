(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) –ininnel report con il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Cala infatti l’incidenza – ora a 58 casi su 100mila abitanti -, in diminuzione anche l’indice Rt a 0,68, mentre l’occupazione delle terapie intensive scende al 1,8% e scendono anche ricoveri in aree mediche (al 5,8%). Infine, una sola regione a rischio alto mentre due sono a rischio moderato e 18 a rischio basso. INCIDENZA – Continua ladell’incidenza dei casiin: “Sono 58 casi ogni 100.000 abitanti (27 gennaio-2 febbraio) contro 65 ogni 100.000 abitanti (20-26 gennaio)”, evidenzia il report. INDICE RT – L’indice di trasmissibilità (Rt) dei casi“nel periodo ...

Continuano a scendere secondo quanto rivela il monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute, tutti gli indicatori della presenza delin. In calo l'incidenza settimanale a livello nazionale: 58 ogni 100.000 abitanti (27/01/2023 - 02/02/2023) rispetto a 65 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 11 - 24 ...... afferma Andrea Scattina, Channel Managerdi Stormshield. La crescente complessità delle ... Dopo l'ondata delinvece l'attenzione si è spostata sui più noti brand della logistica: DHL, ...

Covid Italia, ancora dati in discesa Adnkronos

Covid Italia, ancora dati in discesa Tiscali Notizie

Covid Italia, ricoveri in calo da sette settimane: report Fiaso Adnkronos

Covid, ancora in calo tutti gli indici della pandemia in Italia - Il monitoraggio Iss Open

Covid in Italia e nel mondo, le news. Iss: in discesa Rt, incidenza e ricoveri. DIRETTA Sky Tg24

Ieri il dipartimento di Stato ha rifiutato di dire se avrebbe annullato il viaggio di Blinken, nel quadro dello sforzo per rilanciare le relazione tesa per la rivalitá geopolitica tra i due Paesi ed ...Il Covid-19 continua ad arretrare in Italia, con un Rt pari a 0,68 nel periodo compreso tra 11 e 24 gennaio. Un valore più basso se messo a confronto con i dati della settimana precedente e sotto la ...