Covid in Italia e nel mondo | le news Bollettino | -13 | 4% positivi ma morti +27 | 2% LIVE

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Continuano a scendere tutti gli indicatori della presenza delin. In calo l'incidenza settimanale allo nazionale: 58 ogni 100.000 abitanti, rispetto a 65 della scorsa settimana. Nel periodo 11 -24 gennaio 2023, l'Rt è stato pari a 0,68, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era 0,73) e sotto la soglia epidemica. L'occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,8% rispetto al 2,1%, le aree mediche scendono al 5,8% rispetto al 6,4%. Lo segnala il monitoraggio Iss-Ministero della Salute