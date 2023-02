Covid | in Italia 33 042 nuovi casi e 439 decessi in una settimana

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nellatra il 27 gennaio e il 2 febbraio, in, si registrano 33.042positivi con una variazione di -13,4% rispetto allaprecedente, quando furono 38.168. Sono stati 439 i deceduti, con una variazione di +27,2% rispetto allaprecedente, quando furono 345. 595.539 i tamponi effettuati con una variazione di -2,2% rispetto allaprecedente, quando furono 608.732. Il tasso di positività è del 5,5%, con una variazione di -0,8% rispetto allaprecedente, quanado fu del 6,3%. I dati sono forniti dal Ministero della Salute. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

