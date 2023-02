Covid | ancora in calo tutti gli indici della pandemia in Italia – Il monitoraggio Iss

(Di venerdì 3 febbraio 2023) I datidi Coronavirus insonoin. Ildell’Istituto Superiore di Sanità e del ministeroSalute dice che l’incidenza settimanale è a quota 58 ogni centomila abitanti. Inrispetto alla scorsa settimana quando era a 65. Nella settimana in osservazione l’indice di contagio Rt è stato pari a 0,68, anch’esso in diminuzione rispetto a sette giorni fa e sotto la soglia epidemica. L’occupazione in terapia intensiva è inall’1,8% (al 2 febbraio) rispetto al 2,1% del 26 gennaio. Le aree mediche scendono al 5,8% rispetto al 6,4%. Secondo ilprovvisorio una regione è a rischio alto: la provincia di Bolzano. Due sono a rischio moderato. Le altre sono tutte a ...

Ci saremmo attesi ben altro mauna volta siamo rimasti delusi, non che ci facessimo delle ...dalla Federconsumatori e che il servizio attivo rimane ridotto del 15 - 20% rispetto al pre. ...... in concomitanza con l'inizio della pandemia da- 19, e quindi in un momento in cui le ... e oggi, nonostante l'abbandono e gli usi impropri, racchiudonostraordinari valori naturalistici e ...

Covid, ancora in calo incidenza e Rt Tiscali Notizie

Covid Italia, ancora dati in discesa Adnkronos

Covid, ancora in calo incidenza e Rt - sardiniapost SardiniaPost

Covid, Oms avverte: "Cautela, ancora troppi morti" Adnkronos

Mattarella ancora «lievemente positivo» al Covid Corriere della Sera

Il gruppo di Cupertino paga il rallentamento delle economie e, quindi, della domanda dei consumatori, ma anche le difficoltà delle sue fabbriche cinesi, a lungo penalizzate dall’emergenza Covid ...VENEZIA - Dopo quelli assegnati nei mesi scorsi dai sindaci, ieri è stata la Quinta commissione Sanità del consiglio regionale del Veneto ad attribuire i voti ai direttori ...