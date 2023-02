Cospito una bestia | sapete cos' ha fatto nel ' 91? Porro sbugiarda l' idolo del Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nicola, in un video pubblicato sul suo sito, torna sul caso di Alfredoe sulle parole di Giorgia Meloni che intervistata il 2 febbraio a Dritto e rovescio su Rete 4 ha spiegato: "È un anarchico che è in carcere perché condannato per il reato di strage e perché ha sparato alle gambe di un dirigente di Ansaldo Nucleare.finisce al 41 bis perché durante la sua detenzione trovava il modo di mandare messaggi agli anarchici all'esterno dicendo di continuare la lotta e organizzarsi. Per questo finisce al 41 bis e comincia a fare lo sciopero della fame, perché rifiuta l'istituto del carcere duro. La cosa interessante che non credo si sia notata è che nel 1991era già in carcere, decise di fare lo sciopero della fame e venne graziato" dall'allora presidente Francesco Cossiga. Proprio così, "lo ...