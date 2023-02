Cospito | Se peggioro non voglio alimentazione forzata | Anarchici in piazza a Milano e Bologna | Sotto scorta i sottosegretari alla

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 03 feb 11:35: "Senonl'" Alfredoha fatto pervenire al Dap una dichiarazione nella quale esprime la volontà di non procedere con l'...

Alfredoha fatto pervenire al Dap una dichiarazione nella quale esprime la sua volontà perché non si proceda con l'alimentazione forzata, nel caso in cui le sue condizioni peggiorassero al ...La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa e la giudice Ornella Anedda sono andate a visitare ieri Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 106 giorni ...

Cospito, 'Se peggioro non voglio l'alimentazione forzata'. Il ... Agenzia ANSA

Cospito: "Se peggioro non voglio l'alimentazione forzata" | Anarchici in piazza a Milano e Bologna | Decisa la "tutela provvisoria" per i sottosegretari Delmastro e Ostellari TGCOM

Cospito, Delmastro e Ostellari sotto scorta: sale l'attenzione dopo le proteste degli anarchici ilmattino.it

Cospito, i magistrati monitorano la sua salute Affaritaliani.it

Timori per la minaccia anarchica. Verso la scorta a Delmastro e Ostellari. Cospito al Dap: "Se peggioro non v… L'HuffPost

La galassia degli anarchici moltiplica le iniziative di protesta a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto con il regime del 41 bis nel carcere di Opera (Milano) e in sciopero della fame da ottobre. A M ...Questo il pensiero dell’anarchico ripetuto nelle ultime ore a chi ha avuto modo di vederlo nel carcere milanese di Opera ...