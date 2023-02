Cospito | scorta per vicepresidente Copasir Donzelli | Anarchici in piazza | a Milano fumogeni contro i fotoreporter

Lui e Ostellari sotto'Contro i Signori delle tessere ho chiesto assoluta trasparenza', ... Sondaggi, altra mazzata per la sinistra: quanto pesa il caso Donzelli -...E' stato deciso in queste ore di assegnare laanche al vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, alla luce delle recenti minacce degli anarchici sul caso del detenuto Alfredo. Lo ...

Caso Cospito, Delmastro: «Il Pd deve spiegare quell’inchino ai mafiosi». Il sottosegretario messo sotto... Corriere della Sera

Cospito, Cucchi in carcere: 'Condizioni allarmanti'. Il Pd querela Delmastro - Politica Agenzia ANSA

Ilaria Cucchi: "Cospito peggiora di ora in ora". Sotto scorta Ostellari e Delmastro - Terminato il corteo degli anarchici a Milano - Terminato il corteo degli anarchici a Milano RaiNews

Cospito, scorta ai due viceministri Libero Tv

Si aggravano le condizioni di Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera al 41 bis ... Vedove e Andrea Ostellari e il deputato Giovanni Donzelli vengono messi sotto scorta (sull'ultimo la scelta è ...Berlino, 3 feb. (askanews) - Magari per qualche minuto ha sperato davvero che le questioni interne non la avrebbero seguita in giro per l'Europa, ...