(Di venerdì 3 febbraio 2023) Unanarchico a sostegno di Alfredoorganizzato in piazza Duca d'Aosta, a, si èto in unnon. Circa duecento persone sfilano guidati inda ...

Unanarchico a sostegno di Alfredoorganizzato in piazza Duca d'Aosta, a Milano , si è trasformato in un corteo non autorizzato . Circa duecento persone sfilano guidati in testa da uno ...... che aveva chiesto approfondimenti sule poi ne ha rivelato il contenuto al compagno di ... una risorsa non solo necessaria sotto il profilo costituzionale, ma essenzialedi legalità e ...

Cospito: presidio a Milano 'per un mondo senza galere' Agenzia ANSA

Cospito, presidio si trasforma in corteo non autorizzato a Milano. Cameramen ferito alla testa da fumogeno ilmessaggero.it

Alfredo Cospito, Milano e Opera si preparano alla due giorni di presidi anarchici IL GIORNO

Caso Cospito, allerta a Milano per il doppio presidio di solidarietà: attesi anarchici da tutto il Nord Italia La Repubblica

Cospito, presidio anarchici in stazione a Milano - Video ilmessaggero.it

La galassia degli anarchici moltiplica le iniziative di protesta a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto con il regime del 41 bis nel carcere di Opera (Milano) e in sciopero della fame da ottobre. A M ...Un cameraman, dipendente di un service legato a Mediaset, è stato colpito alla testa da un fumogeno lanciato dai manifestanti anarchici che stanno sfilando in corteo a Milano a favore di Alfredo Cospi ...