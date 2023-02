(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un centinaio di persone sta manifestando in piazza Duca d'Aosta, a, a sostegno della causa di Alfredo, l'anarchico detenuto al regime del 41bis e in sciopero della fame da oltre cento ...

... a Milano, a sostegno della causa di Alfredo, l'anarchico detenuto al regime del 41bis e in sciopero della fame da oltre cento giorni. Al, organizzato dalle associazioni anarchiche, ...... nel piazzale davanti alla Stazione Centrale, per il, non preannunciato in Questura e pubblicizzato sui siti di area anarchica, in solidarietà ad Alfredo, il detenuto in sciopero ...

Cospito: presidio a Milano 'per un mondo senza galere' Agenzia ANSA

Cospito, manifestazione degli anarchici in Stazione Centrale a Milano. Striscioni e slogan contro il 41 bis. … La Repubblica

Alfredo Cospito, Milano e Opera si preparano alla due giorni di presidi anarchici IL GIORNO

Cospito, presidio anarchici in stazione a Milano - Video ilmessaggero.it

Caso Cospito, allerta a Milano per il doppio presidio di solidarietà: attesi anarchici da tutto il Nord Italia La Repubblica

Uno dei pronunciamenti più eclatanti è quello del 2018, per aver prorogato il 41 bis dal 2006 fino alla morte al boss della mafia corleonese Bernardo Provenzano Il regime di ‘carcere duro’ è, nei fatt ...Un centinaio di persone in atteggiamento molto pacifico sta manifestando con striscioni. Stamattina la visita della senatrice Ilaria Cucchi ...