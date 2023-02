Cospito | perché l’esibizione in aula di Donzelli è solo l’ultima ferita alla Costituzione antifascista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Hanno annunciato la “stretta” sulle intercettazioni, ma stanno operando per dare una “stretta”. Bisogna dare attodestra radicale che ci governa di aver fatto di tutto per rendere pubbliche le intenzioni. Chi non lo ha capito o è sprovveduto o è un complice.indel deputato Giovanni, imbeccato dal sottosegretario Andrea Delmastro istruttivo leggere le loro biografie, non sono state un oltraggio al Pd, ma una. I due, di solida ascendenza neofascista, hanno usato carte riservate per minacciare gli oppositori, tutti gli oppositori, di qualsiasi natura e colore contestando il diritto a compiere le ispezioni in carcere, anzi insinuando il sospetto che si trattasse di ...