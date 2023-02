Cospito | Pd | vogliamo sapere se Meloni condivide attacco di Fdi

"Il partito della presidente del Consiglio sta scrivendo davvero la pagina più nera di questa stagione politica. Giorgia Meloni non può fare due parti in commedia, da un lato la presidente del ...Secontinuare la lotta alla mafia, il 41 bis non è che non va toccato, non va neanche sfiorato". Sul caso"Non è la prima volta che parlamentari vanno a trovare dei detenuti. Intanto ...

Cospito, 'Se peggioro non voglio l'alimentazione forzata'. Il ... Agenzia ANSA

Delmastro e Ostellari sotto scorta, Cospito: "Se peggioro niente alimentazione assistita" - Santanchè: "Manifesti alla Sapienza lesivi e offensivi" - Santanchè: "Manifesti alla Sapienza lesivi e offensivi" RaiNews

Cospito dal carcere: “Non c’entro nulla con la mafia ma voglio fine 41 bis” Livesicilia.it

Cospito, Cucchi in carcere: 'Condizioni allarmanti'. Delmastro ... Agenzia ANSA

Cospito è pronto a morire ma fa sapere: “Io voglio vivere” Il Riformista

Prosegue l’occupazione dell’Aula 1 della facoltà di Lettere de La Sapienza in vista del corteo previsto per domani, sabato 4 ...Meloni la racconta a metà, per cui la raccontiamo per intero noi: prima di essere graziato da Cossiga, fu ripetutamente condannato per renitenza alla leva. E ...