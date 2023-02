Cospito | Pd | Querele e risarcimento danni contro Delmastro e Donzelli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “I democratici nelle prossime ore presenterannoe richiesta dinei confronti del sottosegretarioDelle Vedove e del deputato Giovanniper le gravi affermazioni, ripetutamente effettuate dagli stessi in diversi contesti, diffamanti e lesive della onorabilità dei parlamentari Pd e gravemente offensive della storia e dell’impegno di una forza politica che ha avuto e continua ad avere come proprio valore fondante la lotta alla criminalità organizzata e a ogni forma di terrorismo”. Lo scrivono in una nota i gruppi del Partito democratico alla Camera e al Senato. “Siamo certi – proseguono – che i due parlamentari si assumeranno la responsabilità delle loro gravi affermazioni senza nascondersi dietro l’immunità parlamentare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

