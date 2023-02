Cospito | il sondaggio che affossa il Pd

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Bagarre in Parlamento, scontro tra Pd e Fratelli d’Italia, attentati alle ambasciate italiane e l’eterno richiamo ai legami con la mafia. Sono questi gli eventi che, in questi ultimi giorni, si stanno intrecciando con la vicenda di Alfredo, il primo anarchico ad espiare la pena al 41-bis, dopo essere stato condannato per la gambizzazione, nel 2012, dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Ebbene, da tre mesi è in sciopero della fame e le sue condizioni di salute continuano a peggiorare, causa principale che potrebbe portare alla revoca del regime 41-bis, come già richiesta dal difensore dell’anarchico lo scorso 12 gennaio. Nella serata di ieri, sono arrivate le valutazioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Tribunale di sorveglianza, il quale ha disposto due alternative: il mantenimento del 41-bis oppure ...