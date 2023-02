Cospito | il plico segreto in moto o via mail? Siamo un Paese ridicolo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Stamani ho letto il famoso documento per cui Repubblica sostiene che in Italia abbiamo come parlamentare e come sottosegretario delle persone dedite a mentire. Vabbè. Ma sulla vicendae il documento del Dap c’è una storia clamorosa che mi ha fatto sorridere e incazzare allo stesso tempo e che quindi vi voglio raccontare. I fatti sono questi. Il ministro Carlo Nordio aveva bisogno delle carte per capire la situazione di, allora il carcere di Sassari redige una relazione riguardo ai rapporti tra questi mafiosi e l’anarchico. Per consegnare queste carte al Ministro, però, incaricano unciclista che da Sassari deve arrivare a Roma. Io mi immagino ilciclista che mette questo rapportonello zaino, prende il traghetto per la Toscana e scende giù per l’Aurelia arrivando stanco ...