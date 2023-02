Cospito ha incontrato in carcere la Cucchi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’anarchico Alfredo, al 41 bis neldi Opera e in sciopero della fame da oltre cento giorni, non vuole più vedere politici. È quanto ha riferito a senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria, lasciando ilmilanese dopo averlo. La senatrice Ilariahaoggi neldi Opera l’anarchico Alfredo. “Non vuole più incontrare politici” “Non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame”, ha riferito ancora laaggiungendo che la prima cosa chele ha detto è “che non vuole più incontrare politici e che mi ha ricevuta solo per la mia storia”. Inoltre, l’anarchico ha invitato la senatrice “a non pensare a lui ...