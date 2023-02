Cospito è un criminale politico Ma il 41bis è una forzatura

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il ministro della Giustizia Nordio ha riferito alla Camera dei deputati sul caso, l’anarchico in regime di 41 bis condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione per aver gambizzato nel 2012 l’ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, oltre che ad ulteriori vent’anni per aver messo nel 2006 una bomba sotto una caserma di Fossano (non esplosa). In totale 30 anni e 8 mesi, di cui circa 6 già scontati. I 20 anni di reclusione comminati per tentata “strage semplice” non sono definitivi in quanto la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Torino ai fini della riqualificazione in peius del reato (da strage semplice a strage “politica”), dunque l’imputato rischia l’ergastolo senza benefici, cosiddetto ostativo. La vicenda pende ora davanti alla Consulta che dovrà decidere se sia possibile applicare l’attenuante del fatto di lieve entità rispetto ...