Cospito e manifesti con le facce dei politici | Giorgia Meloni chiede “senso di responsabilità” Sotto scorta Donzelli e Delmastro

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ilaria Cucchi, parlamentare Dem, è stata in carcere a trovare Alfredoe ha definito la sua situazione "molto grave". Mentre sui muri dell'Università "La Sapienza", così come in altre facoltà, a Roma, sono stati affissiche indicano gli 'assassini di Alfredo'.la scritta 'Chi sono gli assassini di Alfredo' campeggiano tra gli altri, ledi Mattarella, Cartabia, Nordio,. di alcuni rappresentanti delle istituzioni. L'appello dellaL'articolo proviene da Firenze Post.