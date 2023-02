Cospito e compagni non capiscono | le loro azioni personali rafforzano la dura risposta dello Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Manca tantissimo A – Rivista anarchica e manca tanto anche il suo storico direttore, Paolo Finzi, morto il 20 luglio 2020 dopo essersi fatto investire da un treno presso la stazione di Forlì. Non aveva retto al peso di una depressione che lo affliggeva da anni. “Maestro di anarchia, di etica, di dialogo e di confronto”, come lo descrive la redazione della sua rivista, èun anarchico “umanista”, che avrebbe preso le distanze dalledi questi “anarchici” o pseudo tali (molto individualisti e poco o per niente socialisti), ma nello stesso tempo avrebbe sicuramente espresso la sua solidarietà umana per Alfredo, anarchico condannato al 41 bis. L’anarchicoe i suoidi lotta non hanno capito che lesolitarie e ...