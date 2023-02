Cospito - Donzelli - Delmastro | il caso che scuote Fratelli d’Italia spiegato in 1 minuto

...sia stato l'iter con cui il parlamentare ha chiesto ed ottenuto dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (Dap) le conversazioni poi citate in Aula da. Dialoghi in cui...... in quanto le informazioni sui contatti in carcere traed esponenti mafiosi e sulle visite di parlamentari del Pd da lui fornite al vicepresidente del Copasir Giovannia da quest'...

Cospito, Delmastro al pm: a Donzelli nessuna rivelazione TGCOM

Cospito, Serracchiani a Nordio: “Non offenda la nostra intelligenza Il Fatto Quotidiano

Caso Cospito, Delmastro interrogato due ore in Procura tira dritto: “A Donzelli nessuna rivelazione, ... Il Riformista

Cospito, Delmastro al pm: a Donzelli nessuna rivelazione, atto non secretato TGCOM

Camera, Nordio: «No alla revoca del 41 bis per Cospito». Ma sul caso Donzelli-Delmastro il Pd attacca il ministro ... Open

le conversazioni poi citate in Aula da Donzelli. Dialoghi in cui Cospito parla con esponenti di 'Ndrangheta e Camorra del 41 bis. Obiettivo di chi indaga è anche capire se gli atti erano stati ...ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie.