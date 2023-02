Cospito | Del Mastro e Ostellari sotto scorta per il caso del 41 bis | sale l' attenzione dopo le proteste degli anarchici

A Dritto e Rovescio, in onda questa sera su Rete4 , Meloni ha ribadito la lineagoverno: 'è un anarchico che è in carcere perché condannato per il reato di strage e perché ha sparato ...... Delmastro: "Non erano documenti classificati, cittadini devono sapere", chiamata anonima ... Tra le deleghe di Ostellari figura infatti anche quellatrattamento dei detenuti.

Cospito, la procura generale di Torino dice no alla revoca del 41 bis la Repubblica

Cospito, Serracchiani: “Pd non ha mai chiesto la revoca del 41-bis” Il Fatto Quotidiano

Cospito, non erano segrete le carte citate da Donzelli sui colloqui con i boss in carcere Corriere Roma

Cospito, chiamata al “Resto del Carlino” di Bologna annuncia attentato in città Sky Tg24

L'avvocato padovano Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e attuale sottosegretario alla Giustizia, sarà messo sotto scorta in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo ...Nella notte apparse sul rettorato della Sapienza scritte per Alfredo Cospito, il detenuto anarchico in sciopero della fame contro il regime di 41 bis ...